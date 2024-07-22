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Защитник «Динамо» Лепский: могу назвать Бальбуэну своим наставником

Защитник «Динамо» Лепский: могу назвать Бальбуэну своим наставником
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Защитник московского «Динамо» Иван Лепский рассказал о роли партнёра по команде Фабиана Бальбуэны в своей адаптации в основной команде бело-голубых.

«Своим наставником в «Динамо» среди футболистов с полной уверенностью могу назвать Фабиана Бальбуэну. Он много где поиграл, чего только стоит АПЛ и бразильский чемпионат. Даже сейчас он на Кубке Америки играл против Бразилии. У него очень большой опыт, которым он делится», — приводит слова Лепского Legalbet.

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России с «Факелом» (3:1) 19-летний Лепский стал автором одного забитого мяча. В следующем туре «Динамо» сыграет с «Локомотивом», а «Факел» проведёт матч с «Акроном».

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Факел» сыграли со счётом 0:0. Во втором также был зафиксирован ничейный счёт — 1:1.

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