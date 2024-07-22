Гурцкая: мне кажется, что агент уговорил Чалова покинуть сейчас Россию

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов перейдёт в ПАОК.

– Зачем Чалов едет в ПАОК?

– Понятно, что у ПАОКа есть Лига чемпионов. Не знаю. Наверное, если твоя мечта играть в ЛЧ любой ценой… Но не факт, что этот ПАОК выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Просто мне кажется, что агент уговорил Чалова сейчас покинуть Россию. Чемпионат Греции более просматриваемый, и дальше будет легче уехать, – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее стало известно, что Фёдор Чалов в ближайшее время должен перейти в греческий ПАОК. Об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов.

Напомним, Фёдор Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года.