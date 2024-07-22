Сперцяна не отпустили во Францию, МОК отменил трансляцию для россиян? Главное к вечеру

«Краснодар» не отпустил Эдуарда Сперцяна во Францию, на сайте МОК пропала информация о трансляции Олимпиады в России, а Матвей Мичков, кажется, вылетел в расположение «Филадельфии». Главное к вечеру.

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