Главный тренер «Пари НН» Илич: в этом году мы не будем бороться за выживание

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о готовности команды к сезону перед матчем 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

— Думаю, что мы готовы к 1-му туру. Да, наше усиление немного запоздало, но у нас очень хорошие игроки.

— Насколько вы довольны новичками?

— Я вполне доволен. В конце прошлого сезона я говорил, что нужны новые футболисты, которые принесут качественный футбол. Они сделают это. Думаю, в этом году мы не будем бороться за выживание в РПЛ.

— Но из новичков только Медведев в основе.

— Шаг за шагом другие новички присоединятся к нам и будут играть.

— Гоцук не попал в стартовый состав.

— У нас 28 игроков в команде. И я решаю, кого выбирать. У нас хватает опций в центре обороны. Но я хочу поблагодарить Кирилла, потому что он — лидер и капитан команды. Он всегда помогает советом партнёрам, что очень ценно, — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России — 2023/2024 на 13-м месте в турнирной таблицы и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.