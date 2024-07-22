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Главный тренер «Пари НН» Илич: в этом году мы не будем бороться за выживание

Главный тренер «Пари НН» Илич: в этом году мы не будем бороться за выживание
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о готовности команды к сезону перед матчем 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 5'    

— Думаю, что мы готовы к 1-му туру. Да, наше усиление немного запоздало, но у нас очень хорошие игроки.

— Насколько вы довольны новичками?
— Я вполне доволен. В конце прошлого сезона я говорил, что нужны новые футболисты, которые принесут качественный футбол. Они сделают это. Думаю, в этом году мы не будем бороться за выживание в РПЛ.

— Но из новичков только Медведев в основе.
— Шаг за шагом другие новички присоединятся к нам и будут играть.

— Гоцук не попал в стартовый состав.
— У нас 28 игроков в команде. И я решаю, кого выбирать. У нас хватает опций в центре обороны. Но я хочу поблагодарить Кирилла, потому что он — лидер и капитан команды. Он всегда помогает советом партнёрам, что очень ценно, — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России — 2023/2024 на 13-м месте в турнирной таблицы и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.

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