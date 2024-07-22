Дасаев: «Спартак» должен был обыграть «Оренбург»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался по итогам игры 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между красно-белыми и «Оренбургом» (0:2).

«В начале сезона сложно говорить, какой результат самый неожиданный. Все набирают форму, кто-то в лучших кондициях, кто-то ещё нет. Наверное, всё-таки «Спартак» удивил своим поражением. Они должны были обыгрывать «Оренбург».



Верю ли я, что у Станковича получится вернуть игру команде? Это к руководству, да и по первой игре не определить. Надо смотреть по итогам первого круга. Не хочу играть в угадайку. Будем надеяться, что «Спартак» продвинется вперёд», — приводит слова Дасаева Legalbet.

Красно‑белые провели первый официальный матч под руководством Деяна Станковича. На 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника.