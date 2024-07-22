Игрок «Факела» Квеквескири: сборная Грузии — главная сенсация Евро-2024

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024. Напомним, грузинская команда сумела выйти в плей-офф, обыграв на групповом этапе Португалию (2:0). Однако на стадии 1/8 финала Грузия уступила Испании (1:4).

«Впечатления от чемпионата Европы положительные, хороший турнир получился. Сборная Грузии — большие молодцы, показали себя. Никто не ожидал от них такого результата, но ребята далеко забрались.

Думаю, для всех болельщиков Грузия — главная сенсация Евро. Всё-таки небольшая держава впервые вышла на такой турнир и проявила себя крайне достойно», — приводит слова Квеквескири Legalbet.

Напомним, победителем Евро-2024 стала сборная Испании, обыгравшая в финале турнира национальную команду Англии (2:1).