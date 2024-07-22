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Юрий Горшков — о тренировках в «Зените»: жёстко, интенсивно, никто там не халявит

Юрий Горшков — о тренировках в «Зените»: жёстко, интенсивно, никто там не халявит
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Новичок «Зенита» Юрий Горшков, беседуя с представителями «Крыльев Советов», рассказал о разнице в тренировках в самарском и петербургском клубах.

«Мы тренируемся по-другому. Как я всё ругался в Самаре, там всё это каждый день: всё один в один, жёстко, интенсивно. Никто там не халявит. Всё на максимальном уровне… И по тактическим моментам много всего. На самом деле, много объясняют про расположение корпуса, рук, куда ноги заносить», – сказал Горшков в видео, которое было опубликовано на официальном YouTube-канале «Зенита».

24 июня «Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Юрий Горшков провёл 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, в стартовом туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0.

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