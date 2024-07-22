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Гвардиола заинтересован в трансфере вратаря «ПСЖ» Доннаруммы в «Ман Сити» — источник

Гвардиола заинтересован в трансфере вратаря «ПСЖ» Доннаруммы в «Ман Сити» — источник
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Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заинтересован в переходе итальянца в клуб в случае ухода основного голкипера команды Эдерсона, которого связывают с «Аль-Иттихадом». Сообщается, что «Манчестер Сити» уже направил запрос о трансфере в парижский клуб.

Напомним, Доннарумма перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2021 года в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне голкипер провёл 42 матча за парижан, 16 из которых сыграл «на ноль», а в остальных пропустил суммарно 38 мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. В составе «ПСЖ» Доннарумма трижды становился чемпионом Франции.

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