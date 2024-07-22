Агент — о 10-м игровом номере Головина в «Монако»: руководство команды его поддержало

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о решении своего клиента взять 10-й номер в новом сезоне.

Фото: ФК «Монако»

«Взять «десятку» — это решение Саши, я его поддержал. Ребята, главный тренер и руководство команды тоже поддержали его. Все рады этому», — приводит слова Клюева «РИА Новости».

Напомним, в составе «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Он перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.