Илья Геркус: в 1-м туре РПЛ удивил «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на игру «Спартака» в стартовом туре Российской Премьер-Лиги.

«В 1-м туре РПЛ удивил «Спартак». Удивили тактикой, взаимодействием игроков и результатом. Больше никто не удивил. Все сыграли примерно ожидаемо», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 21 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Матч начался в 17:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Отметим, что этот матч стал первым официальным для нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.