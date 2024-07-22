«Пари НН» — «Рубин»: Зотов вывел казанцев вперёд на 33-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Рубином». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу «Рубина. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее, на третьей минуте матча нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо вывел свою команду вперёд. Уже спустя две минуты форвард «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счёт. На 33-й минуте полузащитник казанцев Александр Зотов вывел «Рубин» вперёд.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата России победу одержал «Пари НН» (2:1). Во втором круге «Рубин» уступил нижегородцам с минимальным счётом 0:1, единственный гол во встрече забил Александр Трошечкин.

«Рубин» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «Пари Нижний Новгород» финишировал в турнирной таблице 13-м.