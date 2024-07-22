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«Пари НН» — «Рубин»: Вада забил третий мяч казанцев на 42-й минуте

«Пари НН» — «Рубин»: Вада забил третий мяч казанцев на 42-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Рубином». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу «Рубина. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
2 : 3
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 5'     1:2 Зотов – 33'     1:3 Вада – 42'     2:3 Царукян – 71'    

Ранее, на третьей минуте матча нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо вывел свою команду вперёд. Уже спустя две минуты форвард «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счёт. На 33-й минуте полузащитник казанцев Александр Зотов вывел «Рубин» вперёд. На 42-й минуте другой хавбек казанцев Валентин Вада удвоил преимущество своей команды.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата России победу одержал «Пари НН» (2:1). Во втором круге «Рубин» уступил нижегородцам с минимальным счётом 0:1, единственный гол во встрече забил Александр Трошечкин.

«Рубин» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «Пари Нижний Новгород» финишировал в турнирной таблице 13-м.

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