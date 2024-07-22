Первая лига: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 22 июля, матчем «Ротор» — «Торпедо» (1:1) завершился 2-й тур нового сезона Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 2-го тура:

«Урал» — «Шинник» — 2:1;

«Сокол» — «Енисей» — 1:0;

«Арсенал» Тула — «КАМАЗ» — 1:0;

«Родина» — «СКА-Хабаровск» — 1:0;

«Тюмень» — «Алания» — 0:1;

«Нефтехимик» — «Уфа» — 2:1;

«Сочи» — «Балтика» — 1:1;

«Черноморец» — «Чайка» — 1:2;

«Ротор» — «Торпедо» — 1:1.

Таким образом, по итогам 2-го тура нового сезона Первой лиги турнирную таблицу с шестью набранными очками возглавляет «Нефтехимик» благодаря лучшей разнице мячей при равенстве очков. На втором месте находится «Урал» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает тульский «Арсенал», тоже набравший шесть очков. В зоне прямого вылета из Первой лиги на момент окончания 2-го тура находятся «Черноморец», «Тюмень» и «СКА-Хабаровск».