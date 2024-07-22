Нападающий «Динамо» Тюкавин: хочется, чтобы мы взяли чемпионство за 4-5 туров до конца

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о конкуренции с «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит»? Молодцы они. Но будем бороться, стараться обыгрывать всех. Посмотрим, как будет. Сезон только начали. Но мне хочется, чтобы для нас всё хорошо закончилось, чтобы чемпионство мы взяли за четыре-пять туров», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.