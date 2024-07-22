БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын Диего Симеоне станет игроком «Алавеса» — источник

Сын Диего Симеоне станет игроком «Алавеса» — источник
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Джованни Симеоне снова перейдёт в аренду в «Алавес», сообщает журналист Матео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, переход сына главного тренера «матрасников» Диего Симеоне уже согласован. Ранее игрок уже выступал за клуб, но пропустил половину сезона из-за перелома лодыжки.

Симеоне выступает за мадридский «Атлетико» с 2022 года. Минувший сезон нападающий проводил за «Алавес». Он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Материалы по теме
Агент Сафонов: «Алавес» не договорится по Баринову, есть трудности с рабочей визой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android