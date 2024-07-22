Защитник «Челси» Сарр перейдёт во французский «Ланс» — Фабрицио Романо

Центральный защитник «Челси» Маланг Сарр станет игроком французского «Ланса», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Как отмечает источник, футболист расторг контракт с лондонским клубом и перейдёт в «Ланс» на правах свободного агента. Сарр уже прошёл медобследование перед заключением контракта с новым клубом, который он должен подписать сегодня, 22 июля.

25-летний Сарр выступает за «Челси» с 2020 года. За это время он провёл за «синих» 21 матч во всех турнирах, выиграв при этом Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В минувшем сезоне защитник ни разу не появлялся на поле, так как не входит в планы тренерского штаба лондонцев. Контракт защитника с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.