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Джон Кордоба: мы провели финал Кубка Америки намного лучше, чем Аргентина

Джон Кордоба: мы провели финал Кубка Америки намного лучше, чем Аргентина
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Форвард «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба прокомментировал поражение от Аргентины в финале Кубка Америки – 2024. Аргентинцы одержали победу со счётом 1:0, забив единственный гол в овертайме.

«Мы хотели победить, произошли определённые вещи, которым у нас до сих пор нет объяснения. Думаю, им повезло, а нам — нет. Я полагаю, что мы провели игру намного лучше, чем Аргентина. Им повезло, и они выиграли турнир, но нам не о чем сожалеть. Мы выступили хорошо, и сейчас не время искать виновных.

Команда играла отлично, у меня не было ощущения, что мы не рисковали. Финалы, в которых забивается много голов, редки, это равные матчи. Я думаю, что они вышли на поле в надежде на серию пенальти, но забили гол в последний момент», – приводит слова нападающего ESPN.

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