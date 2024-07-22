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Тюкавин: клёв на рыбалке был не очень, но приличную щуку всё равно поймал

Тюкавин: клёв на рыбалке был не очень, но приличную щуку всё равно поймал
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Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал, как прошёл его отпуск.

«Матчи Евро прошли мимо. Рыбалка? Нормально. Но в этот раз поймал по мелочи всё, клёв в этот раз не очень был. Жарко было, рыба куда-то вся спряталась. Но щуку приличную всё равно поймал», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 38 матчах в составе «Динамо» во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал девять голевых передач. По итогам прошлого розыгрыша РПЛ Тюкавин был признан лучшим игроком турнира.

Напомним, в стартовом туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые на своём поле сыграли с «Факелом». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу динамовцев.

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