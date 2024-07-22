Тренер «Барселоны» Флик высказался о задачах опорного полузащитника в команде

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о том, какой видит оборону команды в будущем сезоне.

«Когда мы защищаемся, очень важна компактность команды. Для меня также важно, чтобы у нас был опорный полузащитник, который заботится о том, чтобы не давать сопернику пространства», — приводит слова Флика интернет-издание Mundo Deportivo.

Напомним, 29 мая Флик был объявлен новым главным тренером каталонского клуба. Соглашение «Барселоны» со специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года. Также стало известно, что бывший игрок клуба Тьяго Алькантара вошёл в тренерский штаб команды после окончания футбольной карьеры.

Ранее пост главного тренера «Барселоны» занимал Хави. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.