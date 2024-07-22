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Пари НН — Рубин, результат матча 22 июля 2024, счёт 2:4 РПЛ

«Рубин» уверенно обыграл «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ
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Сегодня, 22 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Рубином». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 4:2.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 5'     1:2 Зотов – 33'     1:3 Вада – 42'     2:3 Царукян – 71'     2:4 Кабутов – 90+1'    

На третьей минуте матча нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо вывел свою команду вперёд. Уже спустя две минуты форвард «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счёт. На 33-й минуте полузащитник казанцев Александр Зотов вывел «Рубин» вперёд. На 42-й минуте другой хавбек казанцев Валентин Вада удвоил преимущество своей команды.

На 71-й минуте полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян сократил преимущество казанцев. На 90-й минуте защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов забил четвёртый гол своей команды — 4:2.

«Пари Нижний Новгород» завершил 1-й тур нового сезона Российской Премьер-Лиги на 13-м месте без набранных очков, в то время как «Рубин» находится на втором месте с тремя очками.

Во 2-м туре «Пари Нижний Новгород» примет на своём поле московский ЦСКА 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. В тот же день в 17:30 мск «Рубин» начнёт выездной матч с «Зенитом».

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