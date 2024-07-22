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РПЛ: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица

РПЛ: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 22 июля, матчем «Пари Нижний Новгород» — «Рубин» (2:4) завершился 1-й тур нового сезона Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 1-го тура РПЛ:

  • «Локомотив» — «Акрон» — 3:2;
  • «Крылья Советов» — «Зенит» — 0:4;
  • «Ростов» — ЦСКА — 0:0;
  • «Динамо» Москва — «Факел» — 3:1;
  • «Оренбург» — «Спартак» — 2:0;
  • «Ахмат» — «Краснодар» — 1:1;
  • «Химки» — «Динамо» Махачкала — 1:1;
  • «Пари Нижний Новгород» — «Рубин» — 2:4.
Расписание матчей РПЛ

Таким образом, по итогам 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с тремя набранными очками возглавляет «Зенит» благодаря лучшей разнице мячей при равенстве очков. На втором месте находится «Рубин» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», тоже набравшее три очка.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги на момент окончания 1-го тура находятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов».

Турнирная таблица РПЛ
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