РПЛ: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 июля, матчем «Пари Нижний Новгород» — «Рубин» (2:4) завершился 1-й тур нового сезона Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 1-го тура РПЛ:

«Локомотив» — «Акрон» — 3:2;

«Крылья Советов» — «Зенит» — 0:4;

«Ростов» — ЦСКА — 0:0;

«Динамо» Москва — «Факел» — 3:1;

«Оренбург» — «Спартак» — 2:0;

«Ахмат» — «Краснодар» — 1:1;

«Химки» — «Динамо» Махачкала — 1:1;

«Пари Нижний Новгород» — «Рубин» — 2:4.

Таким образом, по итогам 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с тремя набранными очками возглавляет «Зенит» благодаря лучшей разнице мячей при равенстве очков. На втором месте находится «Рубин» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», тоже набравшее три очка.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги на момент окончания 1-го тура находятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов».