Валерий Газзаев подверг жёсткой критике «Спартак» после старта нового сезона РПЛ

Бывший главный тренер национальной команды России Валерий Газзаев прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2).

«Во время матча у меня было ощущение, что «Оренбург» — это «Спартак», а «Спартак», наоборот, является «Оренбургом». Хозяева поля показали очень хорошее качество футбола. А «Спартак», надо сказать, удивил в отрицательную сторону: у команды не было видно ни понятной тактики, ни ярких индивидуальных действий игроков, её игра была абсолютно разрозненной. На протяжении всего матча «Оренбург» имел подавляющее преимущество, во втором тайме заслуженно забил два мяча и победил», – приводит слова Газзаева «РИА Новости».

Напомним, 21 июля прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Матч начался в 17:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Примечательно, что красно‑белые провели первый официальный матч под руководством Деяна Станковича.