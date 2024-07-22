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Даку оценил победу «Рубина» над «Пари НН» в стартовом туре РПЛ

Даку оценил победу «Рубина» над «Пари НН» в стартовом туре РПЛ
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Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку заявил, что команда продемонстрировала характер в матче 1‑го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород». Встреча, которая прошла 22 июля в Нижнем Новгороде, закончилась со счётом 4:2 в пользу казанцев. Даку отметился голом и результативной передачей.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 5'     1:2 Зотов – 33'     1:3 Вада – 42'     2:3 Царукян – 71'     2:4 Кабутов – 90+1'    

«Есть у меня качества определённые: игра один в один, дриблинг, борьба за верховые единоборства. Но той формы, которая у меня была, пока не достиг. Буду работать усердно. Форма приходит через игры.

Первые минуты очень важны в футболе. И в следующих играх должны действовать более сконцентрированно. Но сегодняшняя игра показала характер нашей команды. Мы знали, что нас ждёт непростой матч с сильной командой. Очень здорово, что мы все вместе показали характер», — сказал Даку в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата России победу одержал «Пари НН» (2:1). Во втором круге «Рубин» уступил нижегородцам с минимальным счётом 0:1.

Напомним, «Рубин» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «Пари Нижний Новгород» финишировал в турнирной таблице 13-м.

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