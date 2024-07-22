Доннарумма неинтересен «Манчестер Сити», переговоров с «ПСЖ» не было — Фабрицио Романо

Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарума не перейдёт в «Манчестер Сити», несмотря на слухи, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, по переходу итальянского голкипера не было никаких переговоров. Сообщается, что в планах «Манчестер Сити» Доннаруммы нет вовсе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере вратаря.

В минувшем сезоне голкипер провёл 42 матча за парижан, 16 из которых сыграл «на ноль», а в остальных пропустил суммарно 38 мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. В составе «ПСЖ» Доннарумма трижды становился чемпионом Франции.