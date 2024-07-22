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Игрок «Пари НН» Шнапцев: кажется, что с «Рубином» судья чуть-чуть нас поддушил в конце

Игрок «Пари НН» Шнапцев: кажется, что с «Рубином» судья чуть-чуть нас поддушил в конце
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Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев высказался о результатах матча с «Рубином» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 5'     1:2 Зотов – 33'     1:3 Вада – 42'     2:3 Царукян – 71'     2:4 Кабутов – 90+1'    

«В первом тайме пропустили три мяча — слишком много. Во втором тайме вышли и пытались перевернуть игру. Практически получилось, чуть-чуть не хватило. Как кажется, что чуть-чуть судья нас поддушил в конце. В любом случае это не оправдание, что он весь матч убил. В конце всё им отдавал. Где-то чуть расстроились, концентрацию потеряли. Много эмоций отдали на судью, и не получилось дожать.

Думаю, что все увидели, что, несмотря на счёт, мы можем отыгрываться, что бы там ни было. Гол Валеры дал уверенности команде, что мы можем спокойно забивать», — передаёт слова Шнапцева корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

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