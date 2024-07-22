Игрок «Пари НН» Шнапцев: кажется, что с «Рубином» судья чуть-чуть нас поддушил в конце

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев высказался о результатах матча с «Рубином» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В первом тайме пропустили три мяча — слишком много. Во втором тайме вышли и пытались перевернуть игру. Практически получилось, чуть-чуть не хватило. Как кажется, что чуть-чуть судья нас поддушил в конце. В любом случае это не оправдание, что он весь матч убил. В конце всё им отдавал. Где-то чуть расстроились, концентрацию потеряли. Много эмоций отдали на судью, и не получилось дожать.

Думаю, что все увидели, что, несмотря на счёт, мы можем отыгрываться, что бы там ни было. Гол Валеры дал уверенности команде, что мы можем спокойно забивать», — передаёт слова Шнапцева корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.