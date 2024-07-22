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Тренер «Пари НН» Илич объяснил поражение от «Рубина» в 1-м туре РПЛ

Тренер «Пари НН» Илич объяснил поражение от «Рубина» в 1-м туре РПЛ
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич заявил, что команда допустила много ошибок в матче 1‑го тура РПЛ с казанским «Рубином». Встреча, которая прошла в понедельник в Нижнем Новгороде, закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 5'     1:2 Зотов – 33'     1:3 Вада – 42'     2:3 Царукян – 71'     2:4 Кабутов – 90+1'    

«Мы совершили много грубых ошибок, особенно в обороне. Четыре удара — четыре гола у соперника. Если мы хотим соревноваться дальше, то не можем продолжать так играть.

Мы играем за очки. Для меня лучше, если мы играем хорошо и побеждаем, а не если мы играем хорошо и проигрываем», — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата России победу одержал «Пари НН» (2:1). Во втором круге «Рубин» уступил нижегородцам с минимальным счётом 0:1,

Напомним, «Рубин» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «Пари Нижний Новгород» финишировал в турнирной таблице 13-м.

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