Тренер «Пари НН» Илич объяснил поражение от «Рубина» в 1-м туре РПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич заявил, что команда допустила много ошибок в матче 1‑го тура РПЛ с казанским «Рубином». Встреча, которая прошла в понедельник в Нижнем Новгороде, закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

«Мы совершили много грубых ошибок, особенно в обороне. Четыре удара — четыре гола у соперника. Если мы хотим соревноваться дальше, то не можем продолжать так играть.

Мы играем за очки. Для меня лучше, если мы играем хорошо и побеждаем, а не если мы играем хорошо и проигрываем», — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата России победу одержал «Пари НН» (2:1). Во втором круге «Рубин» уступил нижегородцам с минимальным счётом 0:1,

Напомним, «Рубин» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «Пари Нижний Новгород» финишировал в турнирной таблице 13-м.