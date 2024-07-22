Тренер «Рубина» Рахимов: у нас отсутствует запас прочности

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о результатах матча с «Пари НН» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Пропустили первый гол, естественно, были нехорошие мысли, потом что слишком быстро пропустили и просто потеряли мяч в центре поля. Реакция была не очень хорошая. Но весь первый тайм после пропущенного мяча был очень‑очень хороший. Хорошие скорости, комбинации. Быстро вступали в борьбу, много мячей выигрывали. Скорость движения и передач была очень хорошая.

Во втором тайме, к сожалению, сами создали себе сложности и проблемы, потому что перестали играть в такой футбол и очень много стали терять мяч. У нас отсутствует запас прочности, его пока нет. Тот же Даку, который ещё не готов в физическом плане, мы видим после травмы вернувшихся Чумича и Ваду, которые тоже не имеют такой готовности. Это очень сильно беспокоит, мы не можем сохранить уровень игры.

Были не очень приятные моменты, и в таких случаях просто нельзя давать сопернику вернуться в игру, а мы это позволили. Реакция на эпизод должна сохраняться. Уровень игры по первому тайму должен сохраняться, но мы этого не сделали, и отсюда возникли проблемы», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».