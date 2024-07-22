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Игрок «Пари НН» Калинский прокомментировал поражение в матче с «Рубином»

Игрок «Пари НН» Калинский прокомментировал поражение в матче с «Рубином»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский объяснил поражение в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча, состоявшаяся сегодня, 22 июля, завершилась со счётом 4:2 в пользу казанцев.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 5'     1:2 Зотов – 33'     1:3 Вада – 42'     2:3 Царукян – 71'     2:4 Кабутов – 90+1'    

«Допустили ошибки, которые повели к голам. Пропустили четыре мяча и проиграли этот матч. Мы контролировали мяч и совершали невынужденные ошибки, за которые соперник нас наказал. Были раскрыты, и соперник этим воспользовался.

Концентрации не хватило. Не доиграли на 90-й минуте, пропустили четвёртый гол. Хотели бороться, выпустили игроков в атаку, но в итоге не доиграли снова момент. В итоге проиграли», — передаёт слова Калинского корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

В составе нижегородцев забили Зе Турбо и Валерий Царукян, у казанцев отличились Мирлинд Даку, Александр Зотов, Валентин Вада, Дмитрий Кабутов.

«Пари Нижний Новгород» завершил 1-й тур нового сезона Российской Премьер-Лиги на 13-м месте без набранных очков, в то время как «Рубин» находится на втором месте с тремя очками.

Во 2-м туре «Пари Нижний Новгород» примет на своём поле московский ЦСКА 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. В тот же день в 17:30 мск «Рубин» начнёт выездной матч с «Зенитом».

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