Полузащитник «Пари НН» Калинский поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский высказался о предстоящем матче с ЦСКА.

«Готовимся. Будем стараться победить. Будет ли мотивацией, что в последний раз проиграли им 2:6? Нам нужно от этого уходить. Мы сами устали, что мы пропускаем то шесть, то пять и сейчас — снова четыре. Конечно, мы будем стараться сыграть «на ноль» и уйти от этой тенденции пропускать много мячей», — передаёт слова Калинского корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Матч «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА состоится 27 июля. Он войдёт в программу 2-го тура РПЛ.

Сегодня, 22 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Рубином». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 4:2.