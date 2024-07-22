БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Рубина» Нигматуллин: смешанные чувства от игры с «Пари НН»

Вратарь «Рубина» Нигматуллин: смешанные чувства от игры с «Пари НН»
Комментарии

Вратарь «Рубина» Артур Нигматуллин высказался об игре с «Пари НН» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 5'     1:2 Зотов – 33'     1:3 Вада – 42'     2:3 Царукян – 71'     2:4 Кабутов – 90+1'    

«Я взрослый футболист, поэтому в своей карьере поменял достаточно команд. Так получилось, что в 1-м туре сыграл с бывшей командой. Наверное, ещё эмоции не до конца улеглись. Я провёл много времени вместе с ребятами, поэтому смешанные чувства», — передаёт слова Нигматуллина корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Этим летом пресс-служба «Пари Нижний Новгород» объявила об уходе голкипера Артура Нигматуллина в казанский «Рубин».

33-летний Артур Нигматуллин провёл в минувшем сезоне 31 матч в составе «Пари Нижний Новгород». На счету голкипера 10 «сухих» матчей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нигматуллина в € 700 тыс.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Вратарь «Пари НН» Медведев прокомментировал поражение в матче с «Рубином»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android