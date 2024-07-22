Вратарь «Рубина» Нигматуллин: смешанные чувства от игры с «Пари НН»

Вратарь «Рубина» Артур Нигматуллин высказался об игре с «Пари НН» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я взрослый футболист, поэтому в своей карьере поменял достаточно команд. Так получилось, что в 1-м туре сыграл с бывшей командой. Наверное, ещё эмоции не до конца улеглись. Я провёл много времени вместе с ребятами, поэтому смешанные чувства», — передаёт слова Нигматуллина корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Этим летом пресс-служба «Пари Нижний Новгород» объявила об уходе голкипера Артура Нигматуллина в казанский «Рубин».

33-летний Артур Нигматуллин провёл в минувшем сезоне 31 матч в составе «Пари Нижний Новгород». На счету голкипера 10 «сухих» матчей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нигматуллина в € 700 тыс.