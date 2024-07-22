Вратарь «Пари НН» Медведев прокомментировал поражение в матче с «Рубином»

Вратарь «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев прокомментировал поражение в матче с «Рубином».

«Расстроились поражению. Во втором тайме могли сравнять счёт. Чуть-чуть не получилось. Где-то не реализовали свои моменты. И четыре пропустили — это многовато. Нужно в защите поорганизованнее играть. Будем работать дальше. Надеемся на поддержку болельщиков. Только 1-й тур. Я уже говорил, что будет непросто. Но мы стараемся, работаем. Победы придут», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Сегодня, 22 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Рубином». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 4:2.