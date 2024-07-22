Калинский: мне не хватало Гоцука на поле с «Рубином» — комфортно играть вместе

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский ответил на вопрос об отсутствии защитника Кирилла Гоцука в игровой обойме команды на матч 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча, состоявшаяся сегодня, 22 июля, завершилась со счётом 4:2 в пользу казанцев.

«С ним ничего не случилось. У нас 28 футболистов в обойме. Тренерский штаб выбрал такой состав. Кирилл — капитан команды. Всё в порядке. Конечно, мне его сегодня не хватало на поле. Когда он рядом, то мы друг друга чувствуем. Комфортно играть вместе. Но у нас 28 человек, мы все профессионалы и делаем своё дело», — передаёт слова Калинского корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

В составе нижегородцев забили Зе Турбо и Валерий Царукян, у казанцев отличились Мирлинд Даку, Александр Зотов, Валентин, Дмитрий Кабутов.

«Пари Нижний Новгород» завершил 1-й тур нового сезона Российской Премьер-Лиги на 13-м месте без набранных очков, в то время как «Рубин» находится на втором месте с тремя очками.

Во 2-м туре «Пари Нижний Новгород» примет на своём поле московский ЦСКА 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. В тот же день в 17:30 мск «Рубин» начнёт выездной матч с «Зенитом».