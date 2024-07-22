Вратарь «Рубина» Нигматуллин высказался о первом пропущенном голе с «Пари НН»

Голкипер «Рубина» Артур Нигматуллин высказался о победе в матч с «Пари Нижний Новгород».
«Что касается первого пропущенного мяча, то шанс был не пропустить. Достаточно неожиданный гол, потому произошёл в первые минуты матча, но произошли рикошеты. Это футбол.
Конечно, ничья была бы неудовлетворительным результатом. Играли только на победу», — передаёт слова Нигматуллина корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.
Сегодня, 22 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Рубином». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 4:2.
- 22 июля 2024
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