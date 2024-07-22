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Нигматуллин: в «Пари НН» я провёл три хороших года и много сделал для клуба

Нигматуллин: в «Пари НН» я провёл три хороших года и много сделал для клуба
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Голкипер «Рубина» Артур Нигматуллин высказался о впечатлениях от победы над «Пари Нижний Новгород».

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 5'     1:2 Зотов – 33'     1:3 Вада – 42'     2:3 Царукян – 71'     2:4 Кабутов – 90+1'    

«Нижегородские болельщики хорошо меня приняли. Я в «Пари НН» провёл три хороших года, поэтому считаю, что я много сделал для клуба, а клуб — для меня. Перед уходом друг друга поблагодарили, и я им сказал спасибо», — передаёт слова Нигматуллина корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Сегодня, 22 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Рубином». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 4:2.

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