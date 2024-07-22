Нигматуллин: в «Пари НН» я провёл три хороших года и много сделал для клуба

Голкипер «Рубина» Артур Нигматуллин высказался о впечатлениях от победы над «Пари Нижний Новгород».

«Нижегородские болельщики хорошо меня приняли. Я в «Пари НН» провёл три хороших года, поэтому считаю, что я много сделал для клуба, а клуб — для меня. Перед уходом друг друга поблагодарили, и я им сказал спасибо», — передаёт слова Нигматуллина корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Сегодня, 22 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Рубином». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 4:2.