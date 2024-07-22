Рашид Рахимов ответил на вопрос о предстоящих трансферах «Рубина»

Главный тренер «Рубин» Рашид Рахимов после победы в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (4:2) дал понять, что казанской команде необходимо пополнение до конца летнего трансферного окна.

«Если мы хотим добиться хороших результатов, это неизбежно. Если ты хочешь вырастить дерево, ты должен его поливать и удобрять. А если ты говоришь — «давайте подождем», то дерево рано или поздно высохнет», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Сегодня, 22 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Рубином». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 4:2.



«Пари Нижний Новгород» завершил 1-й тур нового сезона Российской Премьер-Лиги на 13-м месте без набранных очков, в то время как «Рубин» находится на втором месте с тремя очками.