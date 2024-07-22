Безруков поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о предстоящем матче с петербургским «Зенитом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 27 июля.

«К матчу с «Зенитом» настроены по-боевому, потому что соперник интересный и против него играть в удовольствие и проявлять себя. Поэтому будем стараться и хотим взять три очка», — передаёт слова Безрукова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Сегодня, 22 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Рубином». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 4:2.