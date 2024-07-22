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Безруков: будем разбирать моменты с «Пари НН» — столько голов пропускать нельзя

Безруков: будем разбирать моменты с «Пари НН» — столько голов пропускать нельзя
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков подвёл итоги матча 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги, в котором его команды обыграла «Пари Нижний Новгород» (4:2).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 5'     1:2 Зотов – 33'     1:3 Вада – 42'     2:3 Царукян – 71'     2:4 Кабутов – 90+1'    

«Неожиданно, но рад, что получилось доставить удовольствие болельщикам нашей перестрелкой. Я думаю, мы сами получили от этого удовольствие. Но потом будем разбирать все моменты, потому что столько голов пропускать нельзя.

Первые матчи всегда сумбурные, потому что они больше проходят на эмоциях. Вы же уже видели игру «Локомотив» — «Акрон». Поэтому по первым матчам нельзя судить, что будет дальше, так как длинный сезон и нужно показывать себя на дистанции», — передаёт слова Безрукова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

«Пари Нижний Новгород» завершил 1-й тур нового сезона Российской Премьер-Лиги на 13-м месте без набранных очков, в то время как «Рубин» находится на втором месте с тремя очками.

Во 2-м туре «Пари Нижний Новгород» примет на своём поле московский ЦСКА 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. В тот же день в 17:30 мск «Рубин» начнёт выездной матч с «Зенитом».

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