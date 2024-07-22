Игрок «Пари НН» Царукян объяснил, чего не хватило для победы в матче с «Рубином»
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Футболист «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян прокомментировал поражение от «Рубина» со счётом 2:4 в матче стартового тура Российской Премьер-Лиги.
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3' 1:1 Даку – 5' 1:2 Зотов – 33' 1:3 Вада – 42' 2:3 Царукян – 71' 2:4 Кабутов – 90+1'
«Конечно, обидный результат. Никому неприятно проигрывать. Не хватило концентрации, реализованных моментов.
Я забил и даже не успел отпраздновать. Сразу хотел забрать мяч и поставить его на центр, чтобы сравнять, так как проигрывали. Победные голы намного приятнее.
В такой футбол, в который мы играли последние минут 20, нужно всегда играть. После второго мяча мы завелись. Футбол такая игра, что за минуту можно перевернуть. Два мяча сегодня забили за минуту: мы забили, и нам забили. Минуты даже не прошло», — передаёт слова Царукяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.
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