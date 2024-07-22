Игрок «Пари НН» Царукян объяснил, чего не хватило для победы в матче с «Рубином»

Футболист «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян прокомментировал поражение от «Рубина» со счётом 2:4 в матче стартового тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, обидный результат. Никому неприятно проигрывать. Не хватило концентрации, реализованных моментов.

Я забил и даже не успел отпраздновать. Сразу хотел забрать мяч и поставить его на центр, чтобы сравнять, так как проигрывали. Победные голы намного приятнее.

В такой футбол, в который мы играли последние минут 20, нужно всегда играть. После второго мяча мы завелись. Футбол такая игра, что за минуту можно перевернуть. Два мяча сегодня забили за минуту: мы забили, и нам забили. Минуты даже не прошло», — передаёт слова Царукяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.