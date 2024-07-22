Игрок «Акрона» Лончар: цена игроков «Зенита» превышает всю лигу Венгрии

Черногорский полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар поделился мнением о санкт-петербургском «Зените».

«Выделяется ли «Зенит» на фоне всех команд РПЛ? У них, конечно, есть очень хорошие игроки, и глупо ещё что-то говорить. Я смотрел, сколько стоят все игроки «Зенита», и эта цена превышает целиком лигу Венгрии. Это о многом говорит», — приводит слова Лончара Sport24.

Напомним, в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги «Акрон» на выезде уступил «Локомотиву» (2:3). По итогам стартового тура розыгрыша чемпионата турнирную таблицу с тремя набранными очками возглавляет «Зенит» благодаря лучшей разнице мячей при равенстве очков. На втором месте находится «Рубин» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», тоже набравшее три очка. В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги на момент окончания 1-го тура находятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов».