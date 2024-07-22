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32-летний Владимир Обухов не исключил, что может завершить карьеру

Нападающий Владимир Обухов рассказал о поисках нового клуба.

— Пока нахожусь в поисках.

— Завершать карьеру не планируете?

— Посмотрим. Если будет хорошее предложение, подпишу контракт. Если нет, то посмотрим…

— Чем сейчас занимаетесь?

— Пока домашними делами. Провожу время с сыном, с семьёй. Тренируюсь индивидуально, – приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Последним клубом 32-летнего форварда был «Оренбург». В составе уральского клуба Обухов суммарно провёл 45 матчей, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. 5 июня клуб объявил о расставании с футболистом.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 32-летний Владимир Обухов провёл 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету нападающего семь игр и два гола в Фонбет Кубке России.