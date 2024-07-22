БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

32-летний Владимир Обухов не исключил, что может завершить карьеру

32-летний Владимир Обухов не исключил, что может завершить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Владимир Обухов рассказал о поисках нового клуба.

— Пока нахожусь в поисках.

— Завершать карьеру не планируете?
— Посмотрим. Если будет хорошее предложение, подпишу контракт. Если нет, то посмотрим…

— Чем сейчас занимаетесь?
— Пока домашними делами. Провожу время с сыном, с семьёй. Тренируюсь индивидуально, – приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Последним клубом 32-летнего форварда был «Оренбург». В составе уральского клуба Обухов суммарно провёл 45 матчей, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. 5 июня клуб объявил о расставании с футболистом.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 32-летний Владимир Обухов провёл 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету нападающего семь игр и два гола в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Дасаев: «Спартак» должен был обыграть «Оренбург»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android