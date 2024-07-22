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Стукалов: Глушенков на 1 000 000% отвечает требованиям сборной России

Стукалов: Глушенков на 1 000 000% отвечает требованиям сборной России
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Бывший главный тренер «Уфы», «Ротора», «Велеса» и «Сокола» Алексей Стукалов ответил на вопрос о том, отвечает ли полузащитник «Зенита» Максим Глушенков требованиям игровой системы сборной России по футболу.

«1 000 000%. Он может играть в системе Карпина «десяткой». Он может двигаться по всему пространству между линиями спокойно. Отрабатывать в обороне будет, куда денется», — сказал Стукалов в эфире программы «8–16» на «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». Напомним, в текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.

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