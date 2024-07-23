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Валерий Газзаев оценил первые матчи нового сезона РПЛ

Валерий Газзаев оценил первые матчи нового сезона РПЛ
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Бывший главный тренер национальной команды России Валерий Газзаев высказался о старте нового сезона РПЛ.

«Чемпионат России стартовал достаточно обнадёживающе, многие команды показали хороший уровень готовности и интересную игру с обилием голевых моментов. «Зенит» исключительно на классе, не прилагая каких-то дополнительных усилий, добился убедительной победы над «Крыльями Советов». «Динамо» тоже успешно начало сезон, безоговорочно обыграв Факел». А у «Локомотива», несмотря на победу над «Акроном», есть очень много проблем и в обороне, и с действиями в атаке. Дебютант РПЛ «Акрон» показал хороший атакующий футбол, но команде пока не хватает сбалансированности в игре, как и некоторым другим, которые стремились атаковать и при этом забывали об обороне. А баланс должен быть», — приводит слова Газзаева «РИА Новости».

По итогам 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с тремя набранными очками возглавляет «Зенит» благодаря лучшей разнице мячей при равенстве очков. На втором месте находится «Рубин» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», тоже набравшее три очка.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги на момент окончания 1-го тура находятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов».

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