Полузащитник «Тоттенхэма» Хёйбьерг перешёл в «Марсель» на правах аренды

28-летний опорный полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг стал игроком «Марселя», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Ранее футболист выступал за «Тоттенхэм Хотспур».

Хёйбьерг переходит в «Марсель» на правах аренды с обязательством выкупа. Ранее сообщалось, что сумма трансфера будет составлять € 13,5 млн.

Футболист провёл четыре матча в составе сборной Дании на Евро-2024, дойдя до 1/8 финала турнира. Отметиться результативными действиями футболисту на чемпионате Европы не удалось.

28-летний Пьер-Эмиль Хёйбьерг выступал за «Тоттенхэм» с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «шпор» 39 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.