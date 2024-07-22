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Агент Гурцкая объяснил, почему «Локомотив» ещё не купил Маркиньоса

Агент Гурцкая объяснил, почему «Локомотив» ещё не купил Маркиньоса
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему вингер «Ференцвароша» Маркиньос ещё не перешёл в «Локомотив».

«Я знаю, почему пока не состоялся трансфер Маркиньоса из «Ференцвароша» в «Локомотив».

Венгры говорят: «Заплатите всё одним кушем. Мы не дадим вам никакой рассрочки, потому что не знаем, может, вы через три месяца передумаете платить, а мы потеряем игрока. Дайте все бабки вперёд», – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Ранее стало известно, что «Локомотив» сделал официальное предложение венгерскому «Ференцварошу» по трансферу вингера Маркиньоса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Московский клуб предложил за игрока € 2,8 млн.

24-летний Маркиньос в прошлом сезоне сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.

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