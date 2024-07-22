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Нападающий «Севильи» Эн-Несири станет игроком «Фенербахче» — Николо Скира

Нападающий «Севильи» Эн-Несири станет игроком «Фенербахче» — Николо Скира
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27-летний нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири станет игроком «Фенербахче», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий клуб заплатил за игрока € 20 млн, футболист подписал контракт до 2028 года. Сообщается, что «Фенербахче» обошёл в борьбе за форварда «Рому» и саудовские клубы. Ожидается, что игрока объявят в ближайшие дни.

Эн-Несири выступает за «Севилью» с 2020 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за испанцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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