Алексей Миранчук не очень хочет переходить в МЛС – Tuttomercatoweb

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчукн не хочет уходить в «Атланту Юнайтед» из МЛС. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, россиянин освоился в Бергамо и стал играть чаще. Поэтому Миранчук хотел бы остаться в Италии. Однако отмечается, что у работающих над трансфером сторон есть «сдержанный оптимизм» насч`т заключения сделки.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.