УЕФА исключил украинский «Днепр-1» из участников Лиги конференций

УЕФА исключил украинский «Днепр-1» из числа участников Лиги конференций в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

25 июля и 1 августа должны были состояться матчи с венгерским клубом «Академия Пушкаша» во втором квалификационном раунде еврокубка, но УЕФА отменил проведение матчей и лишил возможности для участия команду.

«Днепр-1» закончил сезон-2023/2024 украинской Премьер-лиги на четвёртом месте, набрав 49 очков в 29 матчах. Ранее лига приняла решение о выводе клуба из участников турнира в связи с угрозой банкротства клуба.

Победителем Лиги конференций в прошедшем сезоне стал греческий «Олимпиакос», обыграв в финале «Фиорентину» со счётом 0:0 (1:0 д. вр.). Финал турнира состоится 28 мая 2025 года.