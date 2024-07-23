Защитник «Атлетико» Савич станет игроком «Трабзонспора» — Фабрицио Романо

33-летний защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич станет игроком «Трабзонспора», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, игрок сборной Черногории подписал контракт с турецким клубом до июня 2027 года. Как ранее стало известно, «Атлетико» отпустит игрока до окончания соглашения по обоюдному решению.

Напомним, 33-летний Савич выступал за «матрасников» с 2015 года. В составе мадридского клуба Стефан стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы УЕФА и обладателем Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне защитник провёл за «матрасников» 32 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.