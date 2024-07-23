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Флик рассказал, как будет играть «Барселона» под его руководством

Флик рассказал, как будет играть «Барселона» под его руководством
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игровом стиле каталонской команды.

«Я хочу того же, чего хотели предыдущие тренеры: высоко прессинговать и играть на чужой половине поля. Я согласен с этой идеей, но главное – победы. У нас есть своя философия, есть свой стиль. Мы знаем, как хотим играть, но каждый матч – это испытание, и изменения возможны. Мы можем выдвинуть полузащитника вперёд или изменить способ прессинга.

Мы всегда будем готовы поменять мелкие детали, руководствуясь тем, что предлагает соперник. Здесь традиционно предпочитают играть в касание и выстраивать цепочку передач для создания свободных зон, но я хочу, чтобы мои футболисты сосредоточились на голах. Если есть шанс забить – забивай, а там посмотрим», – cказал Флик в интервью пресс-службе «Барселоны».

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