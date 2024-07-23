Гурцкая объяснил, что тормозит переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о ситуации вокруг перехода нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Есть вероятность 99%, не знаю, что поменяется, что он будет в «Зените». Что тормозит сделку? Там насаживаются с каждым днём какие-то проблемы одна на другую. По всей видимости, я думаю, что ещё и неготовность Виллиана Жозе приступить к игре. Поэтому они тянут», – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач.

В матче 1-го тура нового сезона РПЛ с «Оренбургом» (0:2) Соболев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте.

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